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21 مارس المقبل.. الفصل فى طعن الحكومة لإلغاء حكم وقف بث قناة الجزيرة

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21 مارس المقبل.. الفصل فى طعن الحكومة لإلغاء حكم وقف بث قناة الجزيرة 21 مارس المقبل.. الفصل فى طعن الحكومة لإلغاء حكم وقف بث قناة الجزيرة
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، حجز الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة "الجزيرة" لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر "، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطعنين، موضحة أن طعن على الحكم جاء على غير سند قانونى، خاصة أن هيئة الاستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذى اختصم رئيس الوزراء.

وذكرت هيئة قضايا الدولة، فى الطعن الذى أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن "محلب" ليس له صفة فى القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم.

وأكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن المختص قانونيا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة فى الدعوى، هم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية الاعتبارية الخاصة.

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مصر 365

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