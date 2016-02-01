أمن الإسكندرية يضبط تاجر مخدرات وأسلحة نارية وبحوزته فرد خرطوش وطلقات

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط تاجر فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ورد لقسم شرطة محرم بك المحضر المحرر بمعرفة مفتشى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بناءً على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة قيام مفتشى الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك، أنه تم ضبط "جمعة.ص" 32سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" والقضية جنح القسم "سلاح أبيض" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات القسم "اتجار فى الأسلحة النارية" بحوزته فرد خرطوش عيار 12، و2 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر جنايات قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة.