قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين والمزارعين فى غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف وعلى فترات متقطعة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة وشمالها، وأجبرتها على التوجه للصيد قرب ساحل البحر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل الشريط الحدودى الفاصل شرق رفح جنوب القطاع فتحت نيرانها تجاه الأراضى الزراعية دون وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

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