أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 54 قضية تموينية و1644مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

Google+ Print
ضبط 54 قضية تموينية و1644مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 54 قضية تموينية و1644مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.
>تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بضبط 54 قضية تموينية متنوعة عبارة عن محل بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات وخبز ناقص الوزن.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 1644 مخالفة مرورية 56 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط 8 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية و3 خرطوش و4 فرد محلى الصنع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365