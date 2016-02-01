ضبط 54 قضية تموينية و1644مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.>تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بضبط 54 قضية تموينية متنوعة عبارة عن محل بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات وخبز ناقص الوزن.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 1644 مخالفة مرورية 56 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط 8 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية و3 خرطوش و4 فرد محلى الصنع.