تعرف على حقيقة رش المنزل بالملح و قدرته على طرد الجن و الشياطبن من المنزل

فى الأونة الأخيرة أنتشر رش الملح بالمنزل حتى يتم طرد الجن والشياطين الموجودين به ، فهل هذه حقيقة أم أكاذيب .

ومن خلال هذا الفيديو فقد تم الاستفسار من سيدة تسأل فيه هل الملح به طاقة إيجابية للأنسان ، لطرد الجن والشياطين من المنزل ، وهل أذا تم أستخدام رش الملح بالمنزل ، هل هذا يعتبر شرك بالله عزوجل .

ويجب فضيلة الشيخ / خالد المصلح أٌستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم ، بأن الملح به طاقة إيجابية ، وكل شئ به طاقة إيجابية أيضاّ.

وقد تحدث فضيلة الشيخ خالد المصلح أنه يجب أن تُثبت هذه الدعاوى ، والأ فقد يتحدث أى شخص ، ويُدعى أن الورقة بها طاقة إيجابية ، ويوجد بعض من الأشخاص يصدقون مثل هذه الدعاوى ، والبعض الأخر لا يصدقها .

ويجب لكى تُصدق هذه الدعاوى ، يجب أن تقوم على التجربة ، وليست على فرد ، أو أثنين ، أو 20 شخصاّ ، ولكن يجب أن تكون عشوائية وعلى كثير من الأفراد حتى يتم التأكد منها .

فقد يحدث فى الكثير من الأحيان وتكون التجارب غير كافية ، لأثبات أن الملح يطرد الجن والشياطين ، ولا يجب الأعتماد عليها ، لأنها ليست على تجارب الكثير من الأشخاص .

ولكن أذا تحدث شخص وقال : أن تناول شُرب الماء يروى العطش ، فهذا صحيح ويتم الأخذ به ، لأن جميع البشر والحيوانات والطيور ، تشرب الماء ويروون عَطشهم .

وقد تحدث فضيلة الشيخ خالد المصلح بأنه لا يجب الأخذ من الرقية الأ الرقية فقط ، إنما ما يقال بجانبها رش الملح وماشابه ذالك ، فلا يجب الاخذ به .

والرقية كلمات موحاة من الله عز و جل ويجب الأخذ بها ، فقط بكلماتها فهى تحصين للذى يسمعها ، ويجب الأخذ بهذه التوصية ، أما غير ذالك فهو كذب

وأليكم مشاهدة الفيديو الذى يجيب فيه فضيلة الشيخ خالد المصلح من هنا .

شبكةعيونالإخبارية

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