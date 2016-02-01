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استطلاع: مليون هولندى عانوا من الاكتئاب فى عام 2015

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استطلاع: مليون هولندى عانوا من الاكتئاب فى عام 2015 استطلاع: مليون هولندى عانوا من الاكتئاب فى عام 2015
قال واحد من كل 12 شخصا فى هولندا إنهم عانوا من الشعور بالاكتئاب خلال العام الماضى وحده.

وجاء فى الأرقام الصادرة عن المكتب الهولندى للإحصاء أن النساء هم الأكثر عرضة على الأرجح للشعور بالاكتئاب أكثر من الرجال، وأن الاكتئاب يعد أكثر شيوعا فى وسط العمر.

وكان بحث قد أجراه المكتب سابقا قد أظهر أن النساء توصف لهن مضادات الاكتئاب ضعف الرجال.

وركزت الأرقام، التى أوردها موقع "دتش نيوز" الهولندى الإخبارى، على وصف الناس لحالتهم المرضية أكثر من كونه تشخيصا مؤكدا، حيث شارك فى المسح أكثر من مليون شخص ممن هم فوق سن 12 عاما.

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مصر 365