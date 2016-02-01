طوني عيسى يفوز بلقب "ديو المشاهير" ويدعم اطفال السرطان

حصد الممثل اللبناني طوني عيسى المركز الأول في برنامج "ديو المشاهير"، وحل بالمركز الثاني الفنان وسام صليبا، والنجمة السورية شكران مرتجى بالمركز الثالث.

عيسى فاز بشيك مالي قيمته 30 ألف دولار، سيتبرع به الى جمعية Kids First التي تهتم بالأطفال المصابين بالسرطان.

وبعد إعلان النتيجة، شكر طوني عيسى الجمهور وبلدية عمشيت قريته وبلدية جبيل، وكل الشعب العربي الذي صوت له،وأكد انه سيدعم جمعية Kids First الى الابد.

يشار الى ان النجمة نانسي عجرم حلت ضيفة على الدور النهائي.

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