السرطان يغيّب والد فانيسا هادجنز.. والأخيرة تقدم عرضها

توفي والد النجمة العالمية Vanessa Hudgens بعد صراع مع مرض السرطان.

Hudgens البالغةمن العمر 27 عاماً، والتي اشتهرت من خلال دورها في مسلسل ديزني High School Musical، أعلنت هذا الخبر المؤسف عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث غردت قائلة: "يؤسفني جداً أن أقول ان والدي توفي الليلة الماضية... شكراً لكل من صلّى له".

الممثلة Vanessa التي من المفترض أن تشارك اليوم في عرض Grease: Live، أكدت انها لن تلغي العرض ولن تعتذر عنه، بل ستهديه لروح والدها الراحل.

يشار الى أن مشاركة Hudgens في حفل توزيع جوائز 2015 Industry Dance Awards العام الماضي لم تكن عادية، بل أثارت ضجّة كبيرة حيث أعلنت خلال السهرة إصابة والدها بمرض السرطان، وبعد تلقيها الجائزة، أهدتها إلى روح Lori، والدة حبيبها، وإلى والدها، وقالت: "السنة الماضية Austin خسر والدته بسبب السرطان، ووالدي أصيب بالسرطان، وهو من الدرجة الرابعة". وأضافت: "سأقول لكم، أكره السرطان، أكرهه مع كلّ خلية من كياني".