السيطرة على حريق هائل بمطعم بكورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم دون إصابات

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم بطريق الجيش بمنطقة جليم شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الرمل أول بنشوب حريق بمطعم كائن بطريق الجيش – منطقة جليم.

وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإطفاؤها، وبالفحص تبين نشوب حريق بمطبخ المطعم، ما أدى لاحتراق بعض الألواح الخشبية بالسقف المعلق بالمطبخ دون حدوث إصابات.

وبسؤال "عمرو.ع" 27 سنة، المدير المسئول عن المطعم، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمطبخ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل.