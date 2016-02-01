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فيروس زيكا يتفشى فى جزيرة مارتينيك الفرنسية

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فيروس زيكا يتفشى فى جزيرة مارتينيك الفرنسية فيروس زيكا يتفشى فى جزيرة مارتينيك الفرنسية
أكد تقرير الوكالة الإقليمية للصحة الفرنسية أن جزيرة مارتينيك وضعت على المستوى الثالث فى برنامج المراقبة والتحذير والتحكم فى الأوبئة، بعد أن تبين وجود 1255 شخصا لديهم أعراض فيروس زيكا الذى تنقله البعوضة الزاعج، حيث تم التأكد من إصابة 102 حالة بهذا الفيروس الشرس الذى لا يوجد له علاج حتى الآن، ويتفشى بسرعة رهيبة بعد التأكد من ظهور أول حالة فى الجزيرة فى 18 ديسمبر 2015.

وأعراض هذا الفيروس غير معروفة فى أغلب الحالات، حيث إن 90% من المصابين لا يذهبون للطبيب رغم أن تعقيدات هذا المرض خطيرة، فهى يمكن أن تصل إلى أعراض مرض متلازمة غيلان باريه؛ الذى يؤدى إلى الشلل، وسجلت جزيرة مارتينيك الفرنسية أول إصابة بهذا المرض، لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وقد تحسنت حالته الصحية بعد إقامته فى المستشفى لمدة 15 يوما وسوف يتم تدعيم المستشفى الجامعى فى مارتينيك، وتزويده بالقدرات التى تستقبل مثل هذه الحالات، هذا ما أكد عليه فابريس ريجوليه روز عمدة الجزيرة، كما تم تحذير المرأة الحامل من هذا الفيروس الذى يسبب تشوها فى الأجنة.

جدير بالذكر أنه فى البرازيل يشتد الوباء، حيث تم تسجيل 3174 حالة لدى المواليد، وفى جزيرة مارتينيك 6 سيدات حوامل أصيبت بالفيروس، وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية رسالة متشائمة بعد أن ظهر الفيروس فى 21 دولة من 55 دولة فى القارة الأمريكية، حيث تعتقد المنظمة أن الفيروس سوف يتسع انتشاره فى كل الدول والأراضى التى توجد بها البعوضة مثل كولومبيا والإكوادور والسلفادور وجاميكا، وتحذر النساء أن يتعرضن للحمل فى هذه البلاد .

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مصر 365