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مصادر روسية: «الذئاب الرمادية» قد تكون ضالعة في حادث الطائرة بسيناء

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مصادر روسية: «الذئاب الرمادية» قد تكون ضالعة في حادث الطائرة بسيناء مصادر روسية: «الذئاب الرمادية» قد تكون ضالعة في حادث الطائرة بسيناء

الطائرة الروسية _ أرشيفية

كشفت مصادر أمنية روسية، عن ان جماعة “الذئاب الرمادية القومية” التركية، يمكن أن تكون ضالعة في حادث تحطم الطائرة الروسية “إيه -321″ من طراز اير باص فوق سيناء.

وأوردت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الإثنين –نقلا عن دائرة الأمن الفيدرالي الروسي ، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن منظمة قومية تركية متطرفة ” تسمى بالذئاب الرمادية” والمرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي،  يمكن أن تكون قد شاركت في اسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء .. مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 راكبا في 31 اكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء / سبوتنيك /الروسية، عن صحيفة كوميرسانت الروسية “أن ادارة الأمن الفيدرالي الروسي تعتقد أن منظمة قومية تركية متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والذي يعمل في العديد من الدول العربية، ومن بينها ، قد تكون وراء انفجار الطائرة الروسية”.

ووفقا للصحيفة، فإن الذئاب الرمادية، والتي ظهرت في تركيا أواخر الستينيات من القرن الماضي، شاركت في العمليات القتالية في جمهورية الشيشان جنوب روسيا وفي تنظيم نقل الأسلحة إلى المنطقة.

يشار إلى أن طائرة الروسية من طراز ايرباص تحطمت في 31 أكتوبر 2015، وهي في طريقها من منتجع شرم الشيخ فى مصر إلى سان بطرسبرج بروسيا .

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