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6 فبراير..نظر تجديد حبس "الروبى" و3 أعضاء بـ 6أبريل فى تظاهرهم بدون تصريح

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6 فبراير..نظر تجديد حبس "الروبى" و3 أعضاء بـ 6أبريل فى تظاهرهم بدون تصريح 6 فبراير..نظر تجديد حبس "الروبى" و3 أعضاء بـ 6أبريل فى تظاهرهم بدون تصريح
حدد رئيس نيابة شمال الجيزة، المستشار مدحت مكى، جلسة السبت المقبل الموافق 6 فبراير، لنظر تجديد حبس كل من شريف الروبى القيادى بحركة 6 أبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بحركة 6 أبريل، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، وذلك لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجرا، وذلك حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.

وكانت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، قد استمعت إلى أقوال كل من أيمن عبد المجيد ومحمد نبيل ومحمود هشام.

وكشفت التحقيقات الأولية التى أجراها أحمد عمار مدير نيابة الدقى، أن المتهمين تظاهروا فى شارع التحرير بالدقى دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الأمنية، وأشعلوا عددا من الشماريخ والألعاب النارية.

كما كشفت تحريات الأمن الوطنى هوية المتهمين، فاستصدرت إذنا من النيابة العامة لإلقاء القبض عليهم، وتم ضبطهم من مقار سكنهم بمناطق مختلفة بالقاهرة، وأنكر المتهمون كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى التكميلية حول الواقعة.

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مصر 365