ضبط تاجر تموين بالعاشر من رمضان يخبئ 353 زجاجة زيت لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة للتموين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية برئاسة كمال البلتاجى، من ضبط الفرع التموينى بالمجاورة الأولى اليوم، بالاستيلاء على كميه من الزيت التموينى مخبأة بداخل مخزن خلف الفرع بكمية قدرها 29 كرتونة وخمس زجاجات بإجمالى 353 زجاجة وتم ضبط الكمية وتحميلها ونقلها إلى فرع الجملة للتحفظ عليها على أزمة القضية وتحرر المحضر رقم "837"جنح أول العاشر ضد "أيمن رشاد عبد الرحمن" المسئول عن الفرع التموينى.

كما تمكنت الإدارة من تحرير المحضر رقم "617 "جنح ثان العاشر ضد "ا ع ا" لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم " 618" جنح ثان العاشر ضد "ح ع ا" عدم وجود شهادة صحية وعدم إعلان الأسعار، والمحضر رقم "619" جنح ثان العاشر ضد "ا ك ب" لعدم إعلان الأسعار، والمحضر رقم "20" جنح ثانى العاشر ضد "ى ى" لعدم إعلان الأسعار، والمحضر رقم "621" جنح ثان العاشر ضد "ف ج ا" لعدم إعلان الأسعار، والمحضر رقم "834 " جنح أول العاشر ضد "ا م ع" عدم إعلان أسعار، والمحضر رقم "835" جنح أول العاشر ضد "ر ع" مدير مسئول مخبز بلدى لتوقف المخبز بدون إذن.