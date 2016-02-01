السيطرة على حريق بشقة وإصابة مالكها بحروق فى القليوبية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بشقة بناحية شلقان فى القناطر الخيرية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى مكونة من غرفة وصالة، ملك عاطف جمال شاكر أبو سريع، 45 سنة، عامل، وأتت النيران على بعض منقولات الشقة، ونتج عن ذلك سقوط الحائط الأمامى للواجهة المطلة على الشارع للشقة وتساقط الدهان الخاص بها.

ونتج عن ذلك إصابة مالك الشقة بحروق بالوجهة واليدين والرقبة من الدرجه الثانية، وبسؤال مالك الشقة، قرر أنه حال قيامه بإعداد مشروب شاى على موقد غاز من نوع أسطوانة صغيرة الحجم انفجرت، ولم يتم العثور عليها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ إجراءاتها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وإخطار مجلس مدينة القناطر الخيرية لإجراء المعاينة اللازمة، لبيان مدى سلامة العقار، وورد تقريرها يتضمن عدم وجود تصدعات أو شروخ وسلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 912 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.