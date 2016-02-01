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رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر إلى تونس

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رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر إلى تونس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر إلى تونس

غادر مطار القاهرة الدولي،  فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، متجها على إلى تونس علي طائرة خاصة.

ومن المقرر، ان يلتقي السراج مع عدد من المسئولين والشخصيات خلال زيارته لتونس لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وكان مجلس النواب، قد رفض منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج ، وطلب من رئيس تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء والحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز ١٠ الأيام .

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