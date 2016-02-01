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مطار شرم الشيخ يستقبل 1475 سائحًا على متن 11 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1475 سائحًا على متن 11 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1475 سائحًا على متن 11 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، 11 رحلة دولية على متنها 1475 سائحًا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت 25%، مضيفًا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية على متنها 1475 سائحاً من مختلف الجنسيات، و18 رحلة داخلية على متنها 1308 سائحين مصريين، بإجمالى 2783 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 2441 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر، فى تصريحات له، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 99 سائحًا قادمًا من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 200 سائح.

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