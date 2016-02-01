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لو حامل أو معدتك فيها مشاكل أو عندك نزيف اوعى تشرب القرفة

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لو حامل أو معدتك فيها مشاكل أو عندك نزيف اوعى تشرب القرفة لو حامل أو معدتك فيها مشاكل أو عندك نزيف اوعى تشرب القرفة
القرفة مفيدة بلا شك، وفوائدها للجسم والصحة كثيرة، سواء بتناولها فى صورة توابل مضافة للطعام، أو كمشروب عشبى دافئ.

ويوضح الدكتور محمد ممدوح، أخصائى الجهاز الهضمى، أن فوائد الحلبة تشمل مد الإنسان بالنشاط والتركيز الزائد، وتلعب دورا مهما فى التخسيس وإذابة وإنقاص الوزن، ورائحتها المميزة والنفاذة تفيد الصدر والجهاز التنفسى.

ويحصر أخصائى أمراض الجهاز الهضمى الحالات التى يحظر فيها تناول القرفة منها إذا كان الفرد يعانى نزيفا لأى سبب أو وقت الحيض لدى الفتيات، لأن الحلبة تعمل على إدرار الدم بصورة كبيرة قد تضر الصحة بشدة، كما يحظر تناولها من قبل المصابين بمشكلات معوية لأنها تساعد على إثارة حوامض معدتهم وإصابتهم بالكثير من الألم فيها والضرر.

وتابع: القرفة تزيد من انقباض الرحم، ولذا هى مفيدة قبل الدورة الشهرية، ولكنها ضارة للغاية أثناء الحمل، حيث قد تؤدى للإجهاض أو الولادة المبكرة، لذا على الحامل تجنبها تماما، فضلا عن أن بعض مرضى الكليتين قد تضرهم القرفة ولذا يفضل ابتعادهم عن تناولها وبشكل عام يجب عدم الإسراف فى تناولها ، أكثر من مرتين أسبوعيا.

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مصر 365

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