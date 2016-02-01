ثقافة سوهاج تكرم اليوم أسر 6 من شهداء المحافظة

قال خالد إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تكرم اليوم الاثنين أسر 6 من شهداء المحافظة والذين استشهدوا فى مواجهة الإرهاب وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور محمد بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وبحضور عدد من النواب والقيادات الشعبية .

وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التكريم يتضمن إلقاء شعر وندوة وكلمة حول الجانب الإنسانى فى حياة كل شهيد ومنح أفراد أسرهم شهادات تقدير ودرع الهيئة لكل شهيد اعترافًا بدورهم الوطنى فى مواجهة الإرهاب كما سيتم عرض موسيقى عربية وأوبريت "لا للارهاب وصوت الشهيد" .

والمكرمون هم أسرة المستشار الشهيد عمر حماد ، والنقيب احمد محمد الخولى ، والشهيد الجندى احمد محمد عبد التواب ، وامين الشرطة الشهبد حمدى محمد أحمد السيد ، والجندى الشهيد بسام السيد محمد والجندى محمد عبد الحميد عبد الرحمن .