"صحة الإسكندرية": تحرير 15 محضر جنحة صحية فى حملة مكبرة على منشآت غذائية

صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إدارة الأغذية بالمديرية قد شنت حملات تفتيش على سبع منشآت غذائية شهيرة بالإسكندرية ما بين كافيتريات ومطاعم ومحال حلوانى وأحد فروع سلاسل محلات الجملة الشهيرة، وتبين أن خمسة منها غير مرخصة، علاوة على وجود مخالفات مختلفة بالمنشآت السبعة، وقد تم إخطار حى وسط لإيقاف تشغيل تلك المنشآت.

وأوضح رأفت شوقى، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن المنشآت عبارة عن كافيتريا ومحلين حلوانى بشارع فؤاد وكافيتريا بشارع البطالسة ومحل حلوانى بطريق الكورنيش بكامب شيزار وأحد فروع سلسلة سوبر ماركت شهيرة بميدان الرصافة بمحرم بك ومطعم بشارع ابن زهير.

وأضاف شوقى أنه قد تم تحرير 15 محضر جنحة صحية منها 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية و3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومحضر طبقا للقانون 257/56 الخاص بتنظيم صنع وبيع المثلجات، ومحضر للقانون 281/94 الخاص بقمع التدليس والغش.

كما تم ضبط 8 عبوات كاسترا فانيليا منتهية الصلاحية وأخذ عينات لحوم مطهية ومجمدة وكبدة وكلاوى مجمدة وفطائر مطهية وكيك ومخلل وكنافة على الفحم وسمن بلدى وفستق مطحون وعسل نحل لتحليلها بمعامل المديرية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.