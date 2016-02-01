انهيار منزل مكون من طابقين بالمراغة سوهاج دون خسائر بالأرواح

شهدت مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج انهيار منزل ببندر المراغة مكون من طابقين ومشيد ‏بالطوب اللبن، ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية وأفلاق النخيل "غير مأهول بالسكان ولم ينتج عن الحادث حدوث خسائر بشرية.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بانهيار طابق من منزل قديم بدائرة المركز، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتعيين الخدمات الأمنية للمتابعة .

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد مؤمن ماجد رئيس مباحث المديرية، والرائد نصر طه، رئيس مباحث المراغة، أن المنزل المنهار ملك أيمن نصحى جندى بشارة، 31 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بذات الناحية مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية وأفلاق النخيل غير مأهول بالسكان.

كما تبين انهيار الطابق الثانى لقدم المنزل وتهالكه، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، بسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتقال واتخاذ اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 457 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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