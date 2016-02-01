ضبط صاحب مخبز لإجرائه عمليات بيع وهمية والاستيلاء على 10 آلاف جنيه بالقليوبية

شنت مباحث التموين ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية وشركة الكروت الذكية "سمارت"، حملة مكبرة على المخابز للتأكد من التزامها بصرف الخبز، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بقليوب أجرى عمليات بيع خبز وهمية بكمية قدرها 39130 رغيفًا بلديًا، والاستيلاء على مبلغ قدره 10017 جنيهًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين بضبط "أشرف.ق" صاحب مخبز بلدى بقليوب، لإجرائه عمليات بيع خبز وهمية بكمية قدرها 39130 رغيفًا بلديًا واستيلائه على مبلغ قدره 10017 جنيهًا، وتجميع كميات الدقيق المدعم بما يعادل عدد أرغفة الخبز المشار إليها، وتحرر محضر رقم 2144 جنح مركز قليوب لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.