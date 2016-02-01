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منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للسرطان الخميس المقبل

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منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للسرطان الخميس المقبل منظمة الصحة العالمية تحيى اليوم العالمى للسرطان الخميس المقبل
تحيى منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان يوم الخميس المقبل اليوم العالمى للسرطان 2016 تحت شعار "نحن نقدر... أنا أقدر"، حيث يأمل اليوم العالمى للسرطان خلال الفترة من 2016 - 2018 استكشاف سبل جديدة للجميع بصفة جماعية أو كأفراد للحد من العبء العالمى للسرطان.

وتشير إحصائيات صندوق أبحاث السرطان فى العالم بأن المرض زاد بنسبة 20% فى العالم خلال السنوات 10 الماضية. وأضافت المنظمة البريطانية المعنية بأبحاث السرطان فى العالم أن الفحوص الطبية تظهر أن 12 مليون شخص يصابون سنويا بالسرطان أى أن المرض زاد بنسبة الخمس فى أقل من 10 سنوات.

وحذرت المنظمة من أن المرض قد ينتشر أكثر فأكثر إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات قوية بهدف منع السرطان. وهذه الإحصائيات المتعلقة بمرضى السرطان تفوق بأربع مرات عدد الحالات الجديدة الخاصة بإصابات فيروس نقص المناعة البشرية. وتشير تقديرات صندوق أبحاث السرطان إلى أن بالإمكان منع 2.8 مليون حالة سرطان مرتبطة بنظام التغذية وقلة التمارين الرياضية.
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