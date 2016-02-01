رئيس هيئة الطرق: الطرق المكسرة تجبر السائق على خفض سرعته فتقل الحوادث

قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن حوادث الطرق فى مصر سببها عدم انضباط السائقين وقائدى المركبات وعدم التزامهم بتعليمات المرور، مستطردا: "الحوادث عندنا سببها عدم الانضباط أو الشبورة المائية".

وأضاف رئيس هيئة الطرق فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كلما ازاد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث.. لأن الطرق المكسرة بتجبر السائق يخفض سرعته وبالتالى تقل نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن 5% فقط من حوادث الطرق سببها حالة الطريق".

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