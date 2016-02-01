موظفة بثقافة طور سيناء تفاجأ بـ400 ألف جنيه زيادة فى مرتبها وترفض صرفها

رفضت موظفة بقصور الثقافة بجنوب سيناء، مبلغ 400 ألف جنيه فوجئت بها زيادة فى مرتبها.

التقى "اليوم السابع" بالموظفة بمقر عملها بقصر ثقافة طور سيناء، لتروى القصة الحقيقية، حيث بدأت إيمان محمد محمد المنياوى، مدير المكتبة بقصر ثقافة الطور، بأن تربيتها السليمة وتربية ابنها الوحيد على الأمانة والشرف ما جعلهما يرفضان استلام 400 ألف جنيه زيادة على مرتبها أثناء صرفه من إحدى ماكينات الصرف الآلى من البنك الأهلى فرع طور سيناء.

وأشارت إيمان إلى أنها صرفت جزءا من مرتبها قبل عيد الأضحى المبارك، وفى ليلة العيد أعطت ابنها الوحيد الفيزا كارد لصرف باقى مرتبها.

المفاجأة

واستكملت الحاجة إيمان روايتها، قائلة: "أثناء صرف ابنها باقى المرتب بالفيزا كارد من إحدى ماكينات الصرف بالبنك الأهلى فرع طور سيناء، وبالكشف عن باقى المرتب فوجئ بأن الرصيد المتبقى بالحساب 400 ألف و207 جنيهات فرفض استلام المبلغ وعاد إلى مسرعا يروى ما حدث.

مدير البنك الأهلى بطور سيناء

وأضافت: "ابنى أبلغ صديقا له بالبنك الأهلى فرع طور سيناء بالواقعة والذى طلب منه الحضور بالفيزا كارد والإيصال المفيد بذلك، وطلب منا الانتظار لحين بداية العمل، فقررت عدم صرف المبلغ وإعادته إلى الجهة التى جاء منها لأنه ليس من حقى".

وتابعت الموظفة الأمينة: "بعد انتهاء إجازة العيد وبدء العمل ذهبت إلى البنك الأهلى للاستفسار ومراجعة الحسابات عن طريق البنك الذى اتصل بالبنك المركزى لمعرفة أسباب هذه المبالغ، وبعد المراجعات بالبنك المركزى والبنك الأهلى فرع الطور لحسابتهما اليومية ومراجعة حسابى جاء رد البنك الأهلى والبنك المركزى بالقاهرة أن هذه المبالغ غلطة من موظف الحسابات بهيئة قصور الثقافة وليس غلطة مسئول البنك.

وقالت: "اتصلت بمدير الحسابات بالهيئة العامة لقصور الثقافة وأبلغته بما حدث وأنى وجدت 400 ألف جنيه زيادة فى مرتبى، فقدم لى الشكر على أمانتى وطلب منى صرف مرتبى كاملا وإرسال باقى النقود عن طريق البنك الأهلى، فأبلغتة أننى صرفت كامل مرتبى فتقدم لى ولابنى بالشكر".

وتابعت: "عندما علم الدكتور محمد بدران رئيس هيئة قصور الثقافة بما حدث، زارنى بمكتبى، وقدم لى الشكر أمام كل زملائى، وأبلغنى بأنه سيتم تكريمى بالهيئة".

وأشارت إيمان إلى أنها فوجئت باتصال تليفونى من مكتب رئيس الهيئة يبلغنى بحصولى على الموظف المثالى على مستوى الهيئة لعام 2015 لأمانتى وتم تحديد موعد التكريم".

وأكدت أنه فى احتفالية كبيرة بهيئة قصور الثقافة، كرمنى رئيس الهيئة وسط حشد كبير من الزملاء لفوزى بالموظف المثالى على مستوى الهيئة لعام 2015 وسلمنى شهادة تقدير ومبلغ مالى كبير.

وطالبت إيمان المنياوى الفريق صدقى صبحى، ومحافظ جنوب سيناء، وجميع المسئولين بقصور الثقافة، والمستشار أحمد الزند بتعيين ابنها الوحيد فى إحدى الوظائف نظرا لما قدمته وما قدمه ابنها الشهيد الذى توفى أثناء تأدية الواجب الوطنى دفعا عن مصر.



>