ارتفاع وفيات حريق مستشفى الشروق بالإسكندرية إلى 4 وإصابة 27 آخرين

ارتفع عدد الوفيات فى الحريق الذى نشب بقسم الآشعة بمستشفى الشروق للولادة الخاص بالإسكندرية، والكائن بشارع مصطفى فهمى بمنطقة جليم شرق المحافظة إلى 4 وفيات، و27 مصابا.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحريق أسفر عن وفاة 4 أشخاص و إصابة 27 بإصابات متفرقة بينهم 4 حالات اختناق، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الأميرى الجامعى ومستشفى سموحة الجامعى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 10 سيارات إطفاء و20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وهو المستشفى المكون من 7 طوابق وتم فصل الكهرباء عنها لحين الانتهاء من أعمال الأطفاء.

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