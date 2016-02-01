مصدر أمنى: مجهولان يستقلان دراجة نارية وراء حادث دائرى المريوطية

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إن مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة تابعة لإدارة الطرق والكبارى أعلى الطريق الدائرى بالهرم، مما أسفر عن استشهاد فرد أمن مدنى وإصابة آخر.

وأضاف المصدر أن الدراجة النارية لا تحمل لوحات معدنية، وأنه تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتهمين.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لإسعافه وأن حالته الصحية مستقرة.

استشهاد فرد أمن مدنى بعد إطلاق مجهولين النار على كمين أعلى دائرى الجيزة