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نقل مصاب إطلاق النيران على الطريق الدائرى لمستشفى الهرم

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نقل مصاب إطلاق النيران على الطريق الدائرى لمستشفى الهرم نقل مصاب إطلاق النيران على الطريق الدائرى لمستشفى الهرم
أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، نقل فرد الأمن المصاب فى حادث إطلاق النيران على النقطة 24 بمنطقة المريوطية أعلى الطريق الدائرى إلى مستشفى الهرم لإسعافه.

وقال المتحدث باسم وزارة لنقل، إن أفراد الأمن التابعين لهيئة الطرق والكبارى تعرضوا لإطلاق نيران من ملثمين فى الساعة 1.30 صباح اليوم، مما نتج عنه وفاة فرد وإصابة آخر، وإن اللواء خالد حمدى مستشار وزير النقل لشئون التأمين توجه لمستشفى الهرم للاطمئنان على حالة المصاب.


>مصدر أمنى: مجهولان يستقلان دراجة نارية وراء حادث دائرى المريوطية

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