قرار "تاريخى" بإقامة ساحة صلاة مختلطة فى حائط "المبكى" بالقدس

>صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على إقامة ساحة صلاة مختلطة بين الرجال والنساء فى حائط المبكى "البراق" فى القدس، فى قرار "تاريخى" ينهى جدلا مستمرا منذ اكثر من ربع قرن.

وينص القرار على استحداث صاحة صلاة ثالثة فى حائط المبكى، المكان الاكثر قدسية لدى اليهود، تضاف إلى الساحتين الموجودتين حاليا والمخصصة احداهما للرجال والثانية للنساء واللتين يشرف عليهما اليهود المتشددون.

ومنذ سنوات عديدة يرفض اليهود المتشددون السماح لليهوديات الليبراليات المنضويات فى منظمة "نساء الحائط" بأن يصلين أمام حائط المبكى فى الساحة المخصصة للنساء بدعوى ان طريقة صلاتهن تخالف تعاليم الشريعة،وسبق ان وقعت صدامات عنيفة بين الطرفين بسبب هذا الخلاف.

ويمثل القرار الذى اتخذته الحكومة الاحد تسوية اعدها مدير الوكالة اليهودية ناتان شارانسكى وتنص على اقامة ساحة صلاة ثالثة تكون مفتوحة امام اليهود غير المتشددين نساء ورجالا.

وسارعت الحركات اليهودية الليبرالية إلى الترحيب بالقرار، معتبرة اياه "نصرا" لها، فى حين ندد به اليهود المتشددون.

واعتبرت "نساء الحائط" فى بيان ان "الدولة باعتمادها هذا القرار تعترف بالمساواة الكاملة للنساء فى الكوتيل "حائط المبكى" وبالحق فى حرية اختيار طريقة ممارسة الديانة اليهودية فى اسرائيل".

بدورها رحبت بالقرار الرابطات اليهودية فى الولايات المتحدة والحركات اليهودية المحافظة والإصلاحية الأميركية، وقالت فى بيان "نرحب بقرار اسرائيل التاريخى هذا".

واضافت ان هذا القرار "يرسل رسالة قوية إلى الاسرائيليين ويهود الشتات بشأن اهمية التعددية اليهودية".

بالمقابل نددت بالقرار الاحزاب اليهودية المتشددة، معتبرة إياه "إهانة" لتعاليم الشريعة.

وقال حاخام حائط المبكى شموئيل رابينوفيتز انه تلقى "ببالغ الحزن" نبأ تبنى الحكومة هذا القرار، معتبرا فى الوقت نفسه ان ما يخفف من وطأة القرار هو انه سيسمح للنساء غير المتشددات بالصلاة فى مكان آخر غير ذلك المخصص لليهوديات المتشددات.

ولم تعلن الحكومة عن موعد افتتاح ساحة الصلاة الجديدة التى ستشرف عليها بالاشتراك مع "نساء الحائط".

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