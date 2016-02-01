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دى ميستورا يلتقى اليوم وفدى الحكومة والمعارضة السورية بجنيف

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دى ميستورا يلتقى اليوم وفدى الحكومة والمعارضة السورية بجنيف دى ميستورا يلتقى اليوم وفدى الحكومة والمعارضة السورية بجنيف

>أعلن المكتب الصحفى للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع وفدى السورية والمعارضة فى جنيف اليوم الاثنين .

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض سالم المسلط أن لقاء جديدا لوفد المعارضة مع دى ميستورا سيعقد يوم الاثنين، مشددا على أن لقاء وفد المعارضة الذى جرى فى وقت سابق اليوم مع المبعوث الأممى كان متفائلا جدا.حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم ".

وأشار إلى أن منسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب وكذلك ممثل جماعة "جيش الإسلام" محمد علوش سيلتحقان بالمفاوضات السورية السورية اليوم.
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مصر 365

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