أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير لأوكسفام: اخفاق بعض الدول فى الحرب السورية بمساعدة الضحايا

Google+ Print
تقرير لأوكسفام: اخفاق بعض الدول فى الحرب السورية بمساعدة الضحايا تقرير لأوكسفام: اخفاق بعض الدول فى الحرب السورية بمساعدة الضحايا

>أظهر تقرير لمؤسسة أوكسفام الدولية الخيرية اليوم الاثنين إن بعضا من أكثر الدول ضلوعا فى الحرب الأهلية السورية ومن بينها روسيا والسعودية وفرنسا تعد من بين أقل الدول مساهمة فى مساعدة ضحاياها.

ونشرت أوكسفام هذا التقرير قبل انعقاد مؤتمر للمانحين فى لندن يوم الخميس إلى جانب نداء لزيادة المساعدة وإعادة توطين فى الخارج لـ10% من اللاجئين المسجلين فى الدول المجاورة لسوريا بحلول نهاية العام.

وقالت إن معظم الدول الغنية تساهم بأقل من "حصتها العادلة" من المساعدات المالية وهو المبلغ الذى يتعين على بلد أن يساهم به بالتناسب مع حجم اقتصاده. وقالت المنظمة إن الدول قدمت 56.5 % من 8.9 مليار دولار كانت مطلوبة للمساعدات لعام 2015.

وقدمت روسيا 1% من نصيبها العادل وقدمت 28 % ولم تتعهد أى منهما بقبول لاجئين سوريين.

فى نفس الوقت تقدم الرياض مساعدات عسكرية للمعارضين المسلحين الذين يقاتلون السورية كما تدعم موسكو دمشق بغارات جوية ضد جماعات المعارضة المسلحة.

وقالت أوكسفام إن فرنسا وهى من بين الدول الغربية التى انضمت للحملة الجوية التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة دعاش فى سوريا فى سبتمبر قدمت 45 % من "حصتها العادلة"، واستقبلت باريس نحو خمسة آلاف لاجىء سورى العام الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن