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لمريض السكر.. المواظبة على المشى تساعد على ضبط سكرك

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لمريض السكر.. المواظبة على المشى تساعد على ضبط سكرك لمريض السكر.. المواظبة على المشى تساعد على ضبط سكرك
كثيرون يدركون جيدا أهمية المشى وفوائدها لصحة الجسم بشكل شامل لكنهم لا يعرفون أنها مهمة للغاية بالنسبة لمريض السكر، فالمواظبة على المشى تضبط مستوى السكر بالدم.

ويقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى أمراض السكر والباطنة بمستشفى الطلاب التابعة لجامعة المنوفية، إن المشى رياضة صحية ومفيدة لجميع الأشخاص، خاصة مرضى السكر لأنها لا تتطلب من المريض بذل مجهود كبير خاصة لو كان مريض بالسكر أو قصور فى بالقلب كما أنها رياضة لا تحتاج تكاليف مادية.

وأشار استشارى الباطنة والسكر إلى رياضة المشى تساهم فى ضبط مستوى السكر داخل جسم مريض السكر بجانب الأدوية نظرا لأنها تحرق كمية السكر الزائدة، ولذلك ينصح مرضى السكر فى حالة ارتفاع مستوى السكر عن معدلة الطبيعيى بممارسة نشاط بدنى فى المنزل كالتمشية مثلا.

وتابع: معروف أن رياضة المشى تساهم فى تنشيط الدورة الدموية، ولذلك فى حالة شعور مريض السكر بوكز فى صدره أو "شكه فى رئته" أثناء المشى عليه التوقف فورا لتجنب إرهاق عضلة القلب، ناصحا مريض السكر بالمشى يوميا أو على الأقل ثلاث مرات فى الأسبوع على أن يكون معه زجاجة مياه أثناء المشى.

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مصر 365

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