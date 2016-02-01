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بالصور.. ميدان المؤسسة العمالية بشبرا موقف عشوائى وسوق للباعة الجائلين

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بالصور.. ميدان المؤسسة العمالية بشبرا موقف عشوائى وسوق للباعة الجائلين بالصور.. ميدان المؤسسة العمالية بشبرا موقف عشوائى وسوق للباعة الجائلين
احتل الباعة الجائلون والمتسولون ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فى شهر يوليو قبل الماضى وعدد من الوزراء بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن تطوير الميدان واستغله سائقي التوك توك وسيارات السرفيس في عمل مواقف عشوائية في نهر الطريق بالرغم من صدور قرارات بمنع وقوف أى سيارات به للعمل على السيولة المرورية بطريق اسكندرية الزراعى من الاتجاهين.

ورصد "اليوم السابع" معاناة المواطنين الذين يعبرون الميدان ليدخلوا نفق المشاة ليستقلوا مترو الأنفاق بمحطة شبرا الخيمة والقطارات المتجهة للجيزة وباقى الخطوط الأخرى فيجدوا كل شبر بالميدان قد افترشه الباعة الجائلون والمتسولون الذين استغلوا غياب المسئولين عن متابعة ما يتم بالرغم من قرب حي غرب شبرا الخيمة من الميدان.

واستمرارا فى عملية الرصد من جانب "اليوم السابع" للتعدى على الميدان، طالت العشوائية كوبرى المشاة الذى قام رئيس الوزراء السابق بافتتاحه أيضا فى 27 يوليو قبل الماضى والذى وعد بوجود شركة أمن ستتولى حراسة الكوبرى ونظافته، إلا أن ذلك لم يحدث منه شيئا على العكس أصبح الكوبرى وتطوير الميدان اللذان تكلفا الملايين من الجنيهات تحت سطوة الباعة الجائلين والمتسولين، بالإضافة إلى تحويل سائقى التوك توك وسيارات الأقاليم الميدان لموقف عشوائى، رغم وجود موقف تم إقامته وتخصيصه لهم خلف الميدان بتكلفة تعدت الملايين.

ميدان المؤسسه ، ابراهيم محلب ، بائعه جائلين (1)

ميدان المؤسسه ، ابراهيم محلب ، بائعه جائلين (2)

ميدان المؤسسه ، ابراهيم محلب ، بائعه جائلين (3)

ميدان المؤسسه ، ابراهيم محلب ، بائعه جائلين (4)

ميدان المؤسسه ، ابراهيم محلب ، بائعه جائلين (5)

بالصور.. محافظ القليوبية يفتح شارع معهد التكنولوجيا بمدينة بنها
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