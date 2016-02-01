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لبنى عبدالعزيز: الأقصر تذكرنى بـ"هاميس" وأدرس عمل تاريخى للترويج لمصر

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لبنى عبدالعزيز: الأقصر تذكرنى بـ"هاميس" وأدرس عمل تاريخى للترويج لمصر لبنى عبدالعزيز: الأقصر تذكرنى بـ"هاميس" وأدرس عمل تاريخى للترويج لمصر
قالت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز، من قلب مدينة الأقصر، إنها تعشق تراب المدينة السياحية والحضارة الفرعونية للغاية لكونها تتذكر فيلمها التاريخي هاميس كلما تزور الأقصر ، حيث له ذكريات خاصة معها.

وأكدت لبنى عبدالعزيز لـ"اليوم السابع"، أنها تبحث حاليا فكرة عمل فيلم تاريخى عن الحضارة الإسلامية والفرعونية على ضفاف نهر النيل للترويج لمصر عالميا.

وكشفت الفنانة القديرة، أنها كانت من المفترض أن تقدم فيلم "خلي بالك من زوزو" بدلا من الفنانة الراحلة سعاد حسني، إلا انها رفضت الشخصية وكان الفيلم وقتها اسمه "بنت العالمة"، حيث كان مرفوضا بالنسبة لها تقديم مثل تلك الأدوار.

محافظة الاقصر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، مهرجان السينما الاوروبية (1)

محافظة الاقصر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، مهرجان السينما الاوروبية (2)


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