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وزارة التموين تطرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز للمواطنين اعتبارا من اليوم

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وزارة التموين تطرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز للمواطنين اعتبارا من اليوم وزارة التموين تطرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز للمواطنين اعتبارا من اليوم
أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، عن طرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة توفر سيارات متحركة محملة بالدواجن إلى البقالين وفقا لاحتياجاتهم، اعتبارا من اليوم الاثنين لصرفها للمواطنين ضمن السلع المجانية "نقاط الخبز".

وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن بقال التموين سيبلغ مركز العمليات بأحد فروع شركات الجملة الذى يحصل منه على سلع نقاط الخبز لإبلاغ وزارة التموين بمده بسيارة محملة بالدواجن لصرفها للمواطنين ضمن سلع نقاط الخبز، لافتا إلى أنه سيتم بدء طرح الدواجن ضمن سلع نقاط الخبز اعتبارا من اليوم الاثنين فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

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مصر 365

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