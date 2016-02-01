أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غرق عامل ببئر داخل مزرعة زلت قدماه وسقط به بالبحيرة

Google+ Print
غرق عامل ببئر داخل مزرعة زلت قدماه وسقط به بالبحيرة غرق عامل ببئر داخل مزرعة زلت قدماه وسقط به بالبحيرة
غرق فجر اليوم عامل ببئر داخل مزرعة أورجنك للحاصلات الزراعية "قطاع خاص" بمنطقة الدبلوماسيين دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وقد انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام "رجب حسين مجلى" عامل بذات المزرعة ومقيم ساحل سليم أسيوط، بالاغتسال ببئر مياه خاص بالمزرعة زلت قدماه وسقط به وغرق، وتم انتشال الجثة بمعرفة عمال المزرعة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال ابن خالته "سامى مهران حسن" عامل بالمزرعة ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 390/2016 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365