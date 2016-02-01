غرق عامل ببئر داخل مزرعة زلت قدماه وسقط به بالبحيرة

غرق فجر اليوم عامل ببئر داخل مزرعة أورجنك للحاصلات الزراعية "قطاع خاص" بمنطقة الدبلوماسيين دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وقد انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام "رجب حسين مجلى" عامل بذات المزرعة ومقيم ساحل سليم أسيوط، بالاغتسال ببئر مياه خاص بالمزرعة زلت قدماه وسقط به وغرق، وتم انتشال الجثة بمعرفة عمال المزرعة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال ابن خالته "سامى مهران حسن" عامل بالمزرعة ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 390/2016 إدارى المركز.