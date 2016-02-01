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مصرع عجوز اصطدمت به سيارة أثناء عبور طريق رشيد المحمودية

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مصرع عجوز اصطدمت به سيارة أثناء عبور طريق رشيد المحمودية مصرع عجوز اصطدمت به سيارة أثناء عبور طريق رشيد المحمودية
لقى قبل قليل عجوز مصرعه اصطدمت به سيارة أثناء عبور طريق رشيد المحمودية "فردى" أمام قرية منية السعيد دائرة مركز شرطة المحمودية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "حسن محمد محمد" 58 سنة "فلاح" ومقيم بذات الناحية للطريق المشار إليه إصطدمت به السيارة رقم ب ص أ 2873 قيادة "محمود ياسين أبوزيد" سائق ومقيم بذات الناحية مما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام.

بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "سعد محمد محمد" عامل ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 1590/2016 جنح المركز وجارى العرض على النيابة.

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