"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى شقة بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بشقة بدائرة المركز، وبسؤال مالك الشقة اتهم شقيقه بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الميراث.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر بالأرواح.

وبالفحص بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثانى علوى ملك "مهندى. خ. ع. أ" 26 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى احتراق محتويات الحجرة من أثاث ومفروشات، بسؤال شقيق مالك الشقة اتهم شقيقه يقيم بذات الناحية بإشعال النيران عمداً.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال شقيقه أنكر ما نسب إليه واتهم المذكور بإشعال النيران، وذلك لوجود خلافات بينهم ‏بسبب الميراث أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 732 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة عدل الطرفان عن أقوالهما ‏وقررا التصالح والتنازل عن شكواهما.