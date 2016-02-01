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معهد الفلك: القمر يقترب من الزهرة وعطارد بسماء مصر السبت المقبل

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معهد الفلك: القمر يقترب من الزهرة وعطارد بسماء مصر السبت المقبل معهد الفلك: القمر يقترب من الزهرة وعطارد بسماء مصر السبت المقبل
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء ستشهد ظاهرة فلكية نادرة يوم السبت المقبل.

وأضاف الدكتور أشرف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة تتمثل فى اقتراب القمر من كوكبى الزهرة وعطارد فى السادسة صباحا تقريبا، موضحا أنه يمكن رؤية القمر مع الزهرة فى الخامسة والنصف صباحا تقريبا، ولكن سيصعب رؤية عطارد بسهولة حيث وجود الشفق الصباحى قبل شروق الشمس.

وكانت سماء مصر، شهدت اليوم من الواحدة صباحاً وحتى شروق الشمس اقتراب القمر مع كوكب المريخ.

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مصر 365

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