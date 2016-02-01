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صوفيون يطالبون الحكومة بالتصدى للمد الشيعى.. ويؤكدون: بعض "الطرق" مخترقة

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صوفيون يطالبون الحكومة بالتصدى للمد الشيعى.. ويؤكدون: بعض "الطرق" مخترقة صوفيون يطالبون الحكومة بالتصدى للمد الشيعى.. ويؤكدون: بعض "الطرق" مخترقة
قال الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، إن هناك بعض الطرق الصوفية مخترقة من الشيعة، داعيا ومؤسساتها للتصدى ومواجهة المد الشيعى.

وأضاف "الشهاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن كطرق صوفية لنا قانوننا الذى يلبى مطالبنا وهو قانون 118 لسنة 76 ولم نطالب بتغييره، لكن هناك طرق صوفية مخترقة من الشيعة لذلك ندعو المؤسسات الحكومية للتصدى لها".

- الصوفيون يستعدون لإحياء ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين الأسبوع المقبل.."الأوقاف": لن نغلق الضريح ونطالب بمراعاة حرمة بيوت الله.. ناشط شيعى: ذكرى "حزينة" نبدأها بقراءة القرآن.. و"التهامى" يحيى الليلة

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