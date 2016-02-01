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اجتماعات لـ"التيار الشعبى" و"الكرامة" لبحث اندماجهما ضمن مبادرة "صباحى"

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اجتماعات لـ"التيار الشعبى" و"الكرامة" لبحث اندماجهما ضمن مبادرة "صباحى" اجتماعات لـ"التيار الشعبى" و"الكرامة" لبحث اندماجهما ضمن مبادرة "صباحى"
قال حسام مؤنس، المتحدث باسم حزب "التيار الشعبى" تحت التأسيس، إن هناك سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الكرامة والتيار الشعبى، لمواصلة النقاش حول اندماج الحزبين ضمن مبادرة التنظيم الموحد الذى أعلن عنه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى وقت سابق.

وأضاف مؤنس لـ "اليوم السابع"، أن اسم الكيان الجديد مازال محل نقاش بين حزبي الكرامة والتيار الشعبى كأول كيانين انضموا إلى هذه المبادرة ويحاولون الاندماج فى الوقت الراهن ، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى يواصل اجتماعاته لإنجاح هذه المبادرة .


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