مصرع سيدة"اختناقا" وإنقاذ 30 مريضا بعد انبعاث دخان داخل مستشفى بالإسكندرية

لقيت سيدة مسنة مريضة ليبية الجنسية مصرعها، وأصيبت سيدة أخرى نتيجة انبعاث دخان من قسم الأشعة الموجود بإحدى المستشفيات الخاصة بشارع مصطفى فهمى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية.

وتمكنت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمر جاب الله من إنقاذ 30 مريض آخرين بواسطة السلم الهيدروليكى.

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>وتلقى اللواء نادر مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانبعاث دخان كثيف من داخل مستشفى خاص، وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتبين أن سبب الدخان، قيام المستشفى بإنشاء قسم للأشعة بدون إخطار الحماية المدنية وغير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محضر له من قبل، وبسبب الضغط الكهربائى العالى، نتج عنه وجود الدخان الكثيف، ما تسبب فى اختناق مريضة بالعناية المركزة مسنة ليبية الجنسية، ووفاتها وكذلك إصابة مسنة أخرى، بالإضافة إلى نقل 30 مريض بالمستشفى بواسطة السلم الهيدروليكى من خلال الفيلا المجاورة للمستشفى، والسيطرة على الدخان، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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