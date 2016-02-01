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تداول فيديو لمصارعة دموية للكلاب بالمنصورة.. والرهان 100 جنيه

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تداول فيديو لمصارعة دموية للكلاب بالمنصورة.. والرهان 100 جنيه تداول فيديو لمصارعة دموية للكلاب بالمنصورة.. والرهان 100 جنيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لمصارعة دموية بين كلبين فى شارع الترعة بالمنصورة، وسط عدد كبير من الشباب، الذين أقاموا حلبة للمعركة ووضعوا المراهنات على الكلب الفائز.

وقال أحد المدونين، إن أصحاب الكلاب المتصارعة قاموا بعرضهم على الجمهور قبل بدء المصارعة لوضع المراهنات عليهم، لافتا إلى أن أحد المشاركين من يتبنى تلك المصارعة، ويدفع صاحب كل كلب مشارك 100 جنيه اشتراك، ويحصل الكلب الفائز على نصف حصيلة المراهنات والاشتراكات.

وامتلأت الأرض بدماء الكلبين الذين تصارعا، وقضم أحدهما الآخر، وسط تشجيع الجمهور لكلب الفائز، وسط استياء المارة والمواطنين من تلك الأفعال التى تسيئ للمصريين.


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