الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين طقس مائلاً للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى حتى وسط سيناء والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر الأحمر معتدل و الى مضطرب والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الامواج من 2.5 الى 3 امتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة الى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1/2/2016 بجميع محافظات مصر