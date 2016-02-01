الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين طقس مائلاً للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى حتى وسط سيناء والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر الأحمر معتدل و الى مضطرب والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الامواج من 2.5 الى 3 امتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة الى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 أمتار.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 9 العظمى 18
الإسكندريةالصغرى 7 العظمى 17
مطروحالصغرى 10 العظمى 17
بورسعيدالصغرى 11 العظمى 17
دمياطالصغرى 10 العظمى 17
بلطيمالصغرى 10 العظمى 17
الإسماعيليةالصغرى 9 العظمى 19
السويسالصغرى 9 العظمى 19
العريشالصغرى 4 العظمى 17
نخلالصغرى 00 العظمى 15
طاباالصغرى 6 العظمى 17
الطورالصغرى8 العظمى 20
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 25،
الغردقةالصغرى 11 العظمى 24
شرم الشيخالصغرى 13 العظمى 22
رفحالصغرى 3 العظمى 15
كاترينالصغرى 8 العظمى 16
سيوةالصغرى 9 العظمى 20
المنياالصغرى 6 العظمى 18
الفيومالصغرى 7 العظمى 18
رأس سدرالصغرى 9 العظمى 19
أبو سمبلالصغرى 8 العظمى 22
وسط الدلتاالصغرى 9 العظمى 18
أسيوطالصغرى 5 العظمى 18
سوهاجالصغرى 5 العظمى 19
الأقصرالصغرى 5 العظمى 23
أسوانالصغرى 8 العظمى 23
شلاتينالصغرى 12 العظمى 25
حلايبالصغرى 13 العظمى 23
الوادى الجديدالصغرى 10 العظمى 21
قناالصغرى 5 العظمى 21
نويبعالصغرى 12 العظمى 20
السلومالصغرى 10 العظمى 16.
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