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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9 الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 9
توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين طقس مائلاً للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحرى حتى وسط سيناء والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر الأحمر معتدل و الى مضطرب والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الامواج من 2.5 الى 3 امتار، والبحر المتوسط حالته معتدلة الى مضطربة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 9 العظمى 18

الإسكندرية

الصغرى 7 العظمى 17

مطروح

الصغرى 10 العظمى 17

بورسعيد

الصغرى 11 العظمى 17

دمياط

الصغرى 10 العظمى 17

بلطيم

الصغرى 10 العظمى 17

الإسماعيلية

الصغرى 9 العظمى 19

السويس

الصغرى 9 العظمى 19

العريش

الصغرى 4 العظمى 17

نخل

الصغرى 00 العظمى 15

طابا

الصغرى 6 العظمى 17

الطور

الصغرى8 العظمى 20

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 25،

الغردقة

الصغرى 11 العظمى 24

شرم الشيخ

الصغرى 13 العظمى 22

رفح

الصغرى 3 العظمى 15

كاترين

الصغرى 8 العظمى 16

سيوة

الصغرى 9 العظمى 20

المنيا

الصغرى 6 العظمى 18

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 18

رأس سدر

الصغرى 9 العظمى 19

أبو سمبل

الصغرى 8 العظمى 22

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 18

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 18

سوهاج

الصغرى 5 العظمى 19

الأقصر

الصغرى 5 العظمى 23

أسوان

الصغرى 8 العظمى 23

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 25

حلايب

الصغرى 13 العظمى 23

الوادى الجديد

الصغرى 10 العظمى 21

قنا

الصغرى 5 العظمى 21

نويبع

الصغرى 12 العظمى 20

السلوم

الصغرى 10 العظمى 16.

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