اضطراب الغدة الدرقية وفقر الدم أبرز أسباب سقوط الشعر.. ركز على الحديد

أثبتت الأبحاث والدراسات أن واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و49 تعانى من فقر الدم، بسبب نقص الحديد أو ما يعرف بأنيميا نقص الحديد، والذى يعد النوع الأكثر شيوعاً من مرض فقر الدم، ويمكن مواجهته بسهولة.

وأوضح الباحثون فى دراسة نشرها موقع "ميديكال نيوز توداى"، أن تناول المكملات الغذائية والأغذية الغنية بالحديد، تقلل من الإصابة بفقر الدم،الذى تشمل أعراضه التعب، والصداع، والدوخة، وبرودة اليدين والقدمين.

وأشار الباحثون إلى أن الغدة الدرقية هى غدة صغيرة فى منطقة العنق وتنتج هرمونات بالغة الأهمية لعملية التمثيل الغذائى والنمو والتنمية، وعندما تفشل الغدة الدرقية فى ضخ ما يكفى من الهرمونات يسهم ذلك فى فقدان الشعر.

وأضاف الباحثون أن تناول الأدوية التى تعالج اضطراب الغدة الدرقية تحت إشراف الأطباء يعمل على إعادة مستويات الهرمونات إلى وضعها الطبيعى وبالتالى علاج فقدان الشعر.

ويشار إلى أن عنصر الحديد يتوفر فى الكبدة، صفار البيض والمشمش، التفاح، السبانخ، البقدونس، الكرفس، الخس، الطماطم، البلح، التين، الخوخ، الزبيب، العسل الأسود، فول الصويا وغيرها.