للحوامل.. نصائح ضرورية بعد ربط عنق الرحم.. أهمها الراحة التامة والكشف بالسونار

عملية ربط عنق الرحم من الإجراءات التى تحافظ على الحمل، وتقلل فرص الإجهاض والولادة المبكرة، وتكون لأسباب متعددة أهمها قصر أو ضعف أو تهتك عنق رحم الحامل.

وتؤكد الدكتورة هبة محمد، أخصائية النساء والتوليد، أهمية اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات بعد عملية الربط، للاطمئنان التام على سلامة الأم والحمل.

ومن أبرز هذه الإجراءات تقول - د.هبة - الراحة التامة خاصة لمن لديهن فرص كبيرة فى الإجهاض، أو لمن عانت سابقا من ولادة مبكرة أو أكثر أو إجهاض أو أكثر، فالراحة والمكوث فى الفراش جيد للحفاظ على الغرز سليمة، مع ضرورة إجراء تصوير بالسونار للاطمئنان على سلامة الجنين ، والمتابعة اللصيقة لمن أجرت عملية الربط كل فترة حسبما يحدد الطبيب المتابع للحمل.

وتوضح الدكتورة هبة أن من أهم الإجراءات أيضا، هو الامتناع عن ممارسة الجماع فترة يحددها الطبيب المتابع، والامتناع مطلقا عن حمل الأشياء الثقيلة وبذل الجهد المضاعف والمشى والحركة فترات طويلة.

وشددت أخصائية النساء على الطبيب المتابع بضرورة وصفه فى حالات معينة أدوية وعقاقير مضادة لأى مشكلة أو عدوى محتملة أو منقولة إلى السيدة خلال إجراء العملية وهو ما قد يعرضها - لا قدر الله - للكثير من المشكلات.