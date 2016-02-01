ضبط تاجرى مخدرات وبحوزتهما 6 طرب حشيش بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تاجرى مخدرات وبحوزتهما 6 طرب حشيش تزن كيلو جراما بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية مفادها قيام كل من "ع.ال.أ.ع" عاطل، "إ.م.ع.أ" عاطل ومقيمان الشراقوة مركز الرحمانية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة الرحمانية والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما بقرية بويط دائرة المركز وبحوزتهما (6) طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى كيلو جرام، (2) هاتف محمول ومبلغ مالى (500) جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.