إصابة 4 من أسرة واحدة فى حريق هائل نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالبحيرة

شب حريق هائل، قبل قليل، داخل شقة بقرية صلاح الدين دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، أسفر عن إصابة 4 من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى وتم تحويلهم لمستشفى طنطا الجامعى للعلاج.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقه بالطابق الثانى ملك " حسن على غازى " عامل ومقيم بذات الناحية نتيجة تسرب الغاز من موقد أثناء طهى الطعام بالمنزل وتم السيطرة عليه وإخماده .

أسفر الحريق عن إصابة مالك المنزل وكل من "على حسن على غازى"، نجل مالك المنزل، و "إيمان قاسم على" ربة منزل، زوجة مالك المنزل، و"آمنة محمد رشوان" ربة منزل، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى وتم تحويلهم لمستشفى طنطا الجامعى للعلاج .

توصلت التحريات المبدئية، إلى أنه أثناء قيام المصابة الثانية بطهى الطعام فى المنزل حدث تسرب غاز من الموقد مما أدى لحدوث الحريق، وتحرر المحضر 603/2016 إدارى المركز .