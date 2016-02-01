شاب يتهم طبيبة نساء وتوليد بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة نجله بسوهاج

اتهم شاب فى الخامسة والثلاثين من العمر، اليوم، طبيبة نساء وتوليد تقيم بناحية مدينة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، بالتسبب فى وفاة نجله عقب إصابته باختناق وهبوط بالدورة الدموية ونزيف بالمخ.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بتقدم شاب ببلاغ يتهم فيه طبيبة نساء وتوليد بالإهمال الطبى ووفاة نجله.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والنقيب هيثم الحجيرى، معاون مباحث المركز بتقدم "على.ح.ع.أ" 35 سنة حاصل على دبلوم صنايع ‏ويقيم بناحية الرياينة الحاجر دائرة المركز بتضرره من الطبيبة "ولاء.ع" أخصائية أمراض النساء والتوليد لإهمالها الطبى فى توليد زوجته وتقيم بذات الناحية بعيادتها الكائنة ببندر ساقلتة، مما نتج عنه وفاة نجله إثر الاختناق أثناء الولادة، وهبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف بالمخ، وفقاً لتقرير طبى محرر بمعرفة أحد المستشفيات الخاصة، بسبب الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء المشكو فى حقها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال المركز بتاريخ اليوم وجار العرض على النيابة العامة.‏