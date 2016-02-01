أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة طفلة بحروق أثناء إشعالها البوتاجاز فى سوهاج

Google+ Print
إصابة طفلة بحروق أثناء إشعالها البوتاجاز فى سوهاج إصابة طفلة بحروق أثناء إشعالها البوتاجاز فى سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام، طفلة فى الخامسة من العمر تقيم بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وذلك عقب قيامها بإشعال البوتاجاز داخل المنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصبة طفلة بحروق وتم احتجازها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

بالفحص بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقيادة الراد محمود جلال الشريف،رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، تبين وصول الطفلة "فرحة. ح . ن . ه"، 5 سنوات وتقيم بناحية بلصفورة دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصابة " بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والفخذين ‏والساق اليسرى.

بسؤال والدة الطفلة، وتقيم بذات الناحية قررت أنه حال قيام نجلتها ‏المصابة بإشعال البوتاجاز بالمنزل أمسكت النيران بها وحدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2266 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365