إصابة طفلة بحروق أثناء إشعالها البوتاجاز فى سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، طفلة فى الخامسة من العمر تقيم بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وذلك عقب قيامها بإشعال البوتاجاز داخل المنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصبة طفلة بحروق وتم احتجازها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

بالفحص بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقيادة الراد محمود جلال الشريف،رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، تبين وصول الطفلة "فرحة. ح . ن . ه"، 5 سنوات وتقيم بناحية بلصفورة دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصابة " بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والفخذين ‏والساق اليسرى.

بسؤال والدة الطفلة، وتقيم بذات الناحية قررت أنه حال قيام نجلتها ‏المصابة بإشعال البوتاجاز بالمنزل أمسكت النيران بها وحدوث إصابتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى في الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2266 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.