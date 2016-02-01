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اليوم .. أولى جلسات محاكمة السائقين المتسببين فى حادث"مقطورة المنيب"

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اليوم .. أولى جلسات محاكمة السائقين المتسببين فى حادث"مقطورة المنيب" اليوم .. أولى جلسات محاكمة السائقين المتسببين فى حادث"مقطورة المنيب"

كتب أحمد الجعفرى

تنظر اليوم محكمة جنح قسم الجيزة، أولى جلسات محاكمة كل من سائق السيارة النقل وسائق السيارة الملاكى، المتهمين فى حادث انقلاب مقطورة من أعلى الطريق الدائرى على موقف سيارات الصعيد بالمنيب، لاتهامهم بالقتل الخطأ، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
>وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.


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